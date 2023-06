Pedro Neto limitado no treino devido a queixas na perna esquerda

Pedro Neto treinou hoje limitado, em Tbilisi, na Geórgia, devido a queixas na perna esquerda. O extremo do Wolves já tinha sentido desconforto no jogo de ontem dos sub-21, diante da Bélgica, e acabou por não realizar todos os exercícios da sessão desta quarta-feira. No entanto, não é nada grave e deverá recuperar a tempo do encontro dos quartos de final contra Inglaterra, marcado para domingo.De resto, o lateral esquerdo Nuno Tavares é outro dos jogadores às ordens de Rui Jorge que tem apresentado algumas limitações físicas nos últimos dias, mas a expectativa é que também esteja apto para o duelo frente aos ingleses.