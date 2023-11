Pedro Santos: «Se o mister me mete até a guarda-redes, tudo bem. Quero é estar lá dentro»

Pedro Santos disse esta quinta-feira que a seleção portuguesa de sub-21 tem o pensamento virado apenas para a vitória sobre a Grécia, que defronta na segunda-feira, em jogo da fase de apuramento para o Euro'2025.

"Nós pensamos jogo a jogo e com paciência. Não estamos a pensar nos jogos mais à frente, mas sim no jogo da Grécia. E é o que nós queremos: ganhar à Grécia e depois pensarmos no resto", disse o avançado do Benfica, questionado em conferência de imprensa sobre o percurso da equipa.

Após somar quatro vitórias em quatro jogos, Portugal, líder isolado do Grupo G, tem reencontro marcado com a Grécia, equipa que já bateu em outubro nesta fase de qualificação, em Guimarães (2-0).

Falando em Lagos, no distrito de Faro, onde os sub-21 portugueses estagiam desde segunda-feira, Pedro Santos, de 20 anos, referiu que a equipa técnica liderada por Rui Jorge transmitiu aos jogadores que devem impor o seu jogo frente aos helénicos.

"Aquilo que nos têm dito é para fazer o nosso jogo. Sabemos que a Grécia vai, possivelmente, adotar um sistema de 4-4-2, pelo menos foi assim que entrou no nosso último jogo. Sabemos que é uma equipa agressiva, estamos preparados para isso e queremos levar a vitória para o nosso lado", sublinhou.

De regresso aos convocados dos sub-21, nos quais soma duas internacionalizações, o avançado apontou que "é sempre bom voltar" e que "representar a seleção é das coisas que o jogador de futebol mais quer".

"Sinto-me bem, estou bastante feliz. O grupo recebe-me sempre bem. Acho que o grupo está bem, está confiante", acrescentou o avançado.

Depois de Rui Jorge já o ter também utilizado como lateral, Pedro Santos foi questionado sobre a sua posição preferida: "Talvez seja mais pelo meio, mas isso não é importante. Eu quero é jogar, se o mister me mete até a guarda-redes, por mim tudo bem. Eu quero é estar lá dentro".

O jogo com a Grécia, da quinta jornada do Grupo G, está marcado para segunda-feira, às 16h00 locais (14h00 em Lisboa), no Estádio Theodoros Kolokotronis, em Tripoli.

Portugal lidera o grupo, com 12 pontos em quatro jogos, seguido de Croácia (três jogos) e Ilhas Faroé, com sete, Grécia, com cinco, e Andorra (seis) e Bielorrússia (sete), com três.