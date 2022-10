Portimão acolhe jogos com Japão e República Checa

O Estádio Municipal de Portimão vai acolher dois jogos de preparação dos sub-21 portugueses já em novembro. A dia 18, a equipa de Rui Jorge mede forças com a República Checa. Já quatro dias mais tarde será a vez da formação das quinas medir forças com o Japão no mesmo local.Os dois jogos servem de preparação para o Euro'2023 da categoria, que acontecerá na Roménia e Geórgia, em junho e julho do ano que vem.