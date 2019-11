Portugal defronta Eslovénia em jogo particular no Estoril

A seleção portuguesa de sub-21 vai defrontar a Eslovénia em 14 de novembro, no Estoril, em jogo particular de preparação para a fase de qualificação para o Europeu de 2021, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).





A partida está agendada para as 17h30 no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e antecede em cinco dias o encontro com a Noruega, em Drammen, referente à quarta jornada do Grupo 7 de qualificação.A seleção orientada por Rui Jorge, que na última ronda perdeu fora com a Holanda (4-2), segue na segunda posição do agrupamento, com seis pontos, atrás da invicta seleção holandesa, que lidera com nove pontos nos três jogos realizados. Apuram-se diretamente para o Europeu os vencedores dos nove agrupamentos de qualificação e o melhor segundo entre todos, sendo que os restantes oito vice-líderes definem as últimas quatro vagas na fase final nos playoffs.