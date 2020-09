Portugal defronta Noruega a 9 de outubro e vai a Gibraltar a 13

A FPF revelou esta quarta-feira as datas e os locais dos próximos encontro da Seleção Nacional Sub-21 na fase de qualificação para o Europeu do próximo ano.





Portugal vai defrontar a Noruega no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, no dia 9 de outubro (19h30) seguindo-se depois a deslocação a Gibraltar no dia 13 (18 horas).A equipa de Rui Jorge ocupa atualmente a 2.ª posição do Grupo 7 com 12 pontos, menos seis que a líder Holanda, porém com menos um encontro disputado depois do adiamento da última partida frente à Bielorrússia.