Portugal inicia apuramento para o Europeu de sub-21 em Paços de Ferreira

O jogo entre Portugal e Andorra, o primeiro da Seleção Nacional no grupo G de qualificação para o Europeu de sub-21, vai realizar-se em Paços de Ferreira, a 8 de setembro, informou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

A equipa das quinas recebe a congénere de Andorra no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, no qual não jogava desde 2018, quando perdeu por 2-1 com a Roménia, em encontro da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2019.

Depois de receber Andorra, a seleção portuguesa desloca-se à Arménia, a 12 de setembro, para defrontar a congénere da Bielorrússia, que não pode jogar no seu país devido às sanções impostas em consequência da guerra na Ucrânia.

Andorra e Bielorrússia lideram o grupo, com três pontos, fruto de três empates, seguidas de Grécia e Ilhas Faroé, ambas com um jogo disputado e um ponto conquistado, enquanto Portugal e Croácia, as duas equipas, teoricamente, mais fortes, ainda não se estrearam.