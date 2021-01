Portugal inicia ataque ao Euro'2023 de Sub-21 com a Bielorrússia a 6 de setembro

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 arranca a qualificação para o Europeu da categoria de 2023, na Grécia e na Roménia, com a receção à Bielorrússia, em jogo do Grupo D marcado para 6 de setembro.

De acordo com o calendário oficializado pela UEFA, a campanha de apuramento para o campeonato da Europa termina apenas em 11 de junho de 2022, novamente em solo luso, perante a Grécia.

Em 2021, e além de receção aos bielorrussos, Portugal cumpre dois jogos em outubro, com Liechtenstein (casa), no dia 07, e Islândia (fora), cinco dias volvidos, e dois em novembro, ambos com o Chipre, primeiro fora (12) e depois em casa (16).

No próximo ano, Portugal disputa dois encontros em março, a receção à Islândia, em 25, e a deslocação à Grécia, em 29, para, em junho, jogar na Bielorrússia, em 04, e no Liechtenstein, em 07, antes do epílogo com os helénicos.

Para a fase final do Europeu de 2023, qualificam-se diretamente os vencedores dos nove grupos de apuramento e ainda o melhor segundo entre todos. Os restantes oito segundos disputam um 'play-off', para apurar quatro, em setembro de 2022.

Calendário de Portugal no Grupo D de qualificação para o Europeu de sub-21 de 2023:

2021

06/09: Portugal-Bielorrússia.

07/10: Portugal-Liechtenstein.

12/10: Islândia-Portugal.

12/11: Chipre-Portugal.

16/11: Portugal-Chipre.



2022

25/03: Portugal-Islândia.

29/03: Grécia-Portugal.

04/06: Bielorrússia-Portugal.

07/06: Liechtenstein-Portugal.

11/06: Portugal-Grécia.