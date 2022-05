Portugal recebe Grécia em Barcelos no fecho do apuramento para o Europeu de sub-21

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal vai receber a Grécia no Estádio Cidade de Barcelos, em 11 junho, no último jogo do Grupo 4 de qualificação para o Europeu de sub-21 de 2023, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O encontro, com início às 20h15, será o sétimo da seleção portuguesa de sub-21 em Barcelos, com o último a ter sido disputado em 6 de setembro de 2016, precisamente, frente à Grécia, de apuramento para o Europeu de 2017, que a equipa das quinas venceu por 1-0.

A equipa orientada pelo selecionador Rui Jorge lidera o grupo, com 19 pontos, seguida da Grécia, que tem 17 e foi goleada por 4-0 quando recebeu Portugal, em 29 de março, no último jogo que as duas seleções disputaram na fase de qualificação.

Portugal, que está em posição de apuramento direto (o segundo classificado tem de disputar o playoff de acesso à fase final), defronta antes a Bielorrússia, na Arménia, terreno neutro devido à guerra na Ucrânia, em 4 de junho, deslocando-se ao Liechtenstein três dias mais tarde, em 7 de junho.