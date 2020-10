Pote pronto para a luta

Portugal tem amanhã um jogo muito importante, tendo em vista a qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21 do próximo ano. A equipa comandada por Rui Jorge segue no segundo lugar – atrás da Holanda – e não tem margem de erro. Por isso, Pedro Gonçalves garante que a Seleção está pronta para defrontar a Noruega.

“Temos de entrar sempre com o intuito de ganhar o jogo, de trazer os três pontos. Só assim vamos conseguir o nosso objetivo. A equipa está bem e a assimilar os processos do míster”, começou por dizer o médio do Sporting, frisando que está pronto para a luta por um lugar no onze, salientando que esta é uma competitividade que “só traz benefícios”. “É uma luta muito forte, porque temos excelentes médios. A concorrência não é só por um lugar no onze, mas sim por estar na lista de convocados. Ficam sempre de fora muitos jogadores com qualidade”, referiu.

Deixando bem clara a felicidade e o orgulho por estar neste lote, Pote, de 22 anos, garante que joga... onde Rui Jorge quiser. “Sou um jogador que se adapta bem a qualquer estilo, que gosta de jogar por dentro ou por fora, não importa onde. O importante é o trabalho e dar sempre o meu melhor todos os dias”, referiu, em declarações ao site da FPF, aproveitando para dizer que não podia estar mais integrado no grupo, apesar de esta ser apenas a sua segunda chamada. “Gostei muito de trabalhar aqui na primeira vez. Foi fácil, porque todos me ajudaram e deram as boas-vindas”, elogiou.