Rafael Fernandes substitui Rafael Rodrigues na seleção de sub-21

O futebolista Rafael Fernandes, do Arouca, foi esta segunda-feira chamado à seleção de futebol sub-21 que prepara nos Arcos de Valdevez os dois primeiros jogos no apuramento para o campeonato da Europa, substituindo o lesionado Rafael Rodrigues, do Benfica.

O grupo de trabalho orientado por Rui Jorge juntou-se esta segunda-feira na vila minhota para afinar a estratégia para a receção a Andorra, sexta-feira em Paços de Ferreira, sendo que quatro dias mais tarde Portugal visita a Bielorrússia, em desafio que vai decorrer na Arménia, devido à situação de guerra na Ucrânia.

Andorra e Bielorrússia lideram o grupo G, com três pontos, fruto de três empates, seguidas de Grécia e Ilhas Faroé, ambas com um jogo disputado e um ponto conquistado, enquanto Portugal e Croácia, as duas equipas, teoricamente, mais fortes, ainda não se estrearam.