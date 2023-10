Rafael Rodrigues: «Quero representar a seleção A no futuro»

O defesa esquerdo do Benfica, Rafael Rodrigues, foi o jogador presente na conferência de imprensa antes do treino da seleção de Portugal Sub-21, na manhã desta terça-feira, e mesmo referindo que a equipa venceu a Bielorrússia por 5-0 no último encontro, admite que não está à espera de "tarefa fácil"."Vai ser um jogo difícil e, apesar de termos ganho 5-0, não esperamos que nos sejam dados facilitismos. Cada jogo tem a sua história e vamos preparados para dar tudo em campo, com foco total, e trazer novamente a vitória", frisou o lateral de 21 anos, que se lesionou na última convocatória do selecionador Rui Jorge e não entrou em campo. "Não foi possível jogar, mas agora estou recuperado e totalmente concentrado na tarefa que tenho"."Não vamos nem queremos relaxar. Damos sempre o máximo em todos os jogos. Mesmo ganhando 5-0 não é razão para baixar os braços em qualquer situação, não faz parte da nossa identidade", sublinhou, questionado sobre o apuramento para o Euro'2025, na Eslováquia, que está bem encaminhado.Rafael Rodrigues também referiu a boa forma no Benfica B, que lhe valeu esta convocatória e o desejo de representar um dia a seleção A das quinas. "É aqui que estou focado. Jogo a jogo, estágio a estágio, para que seja possível representar a seleção principal no futuro. É para ser positivo e é aí onde quero estar", atirou, dizendo que as suas "grandes referências" em Portugal são "Nuno Mendes e Raphael Guerreiro".O jogador dos encarnados pensa que o grupo desta convocatória é "muito sólido e coeso", mesmo com algumas estreias com a camisola de Portugal pelos Sub-21. "Penso que é um grupo muito bom, com muita qualidade e jovem. Apesar de haver caras novas, estão todos ligados da melhor maneira possível. Estamos preparados para uma boa qualificação e como já nos conhecemos, em alguns casos, pode ser melhor", resumiu Rafael Rodrigues, que encontra alguns colegas de equipa, como o estreante Hugo Félix, na convocatória.A seleção de Portugal vai enfrentar a Bielorrússia, no Estádio Cidade de Barcelos, na sexta-feira, às 17h30.