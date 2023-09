Renato Veiga substitui André Amaro na Seleção Nacional de sub-21

O defesa do Basileia Renato Veiga foi este domingo convocado por Rui Jorge para os primeiros jogos da seleção portuguesa para a qualificação para o Europeu de sub-21 de 2025, substituindo André Amaro (Al-Rayyan).

Sem que tenha divulgado o motivo da saída do antigo defesa central do Vitória de Guimarães, que se transferiu neste defeso para os qataris do Al-Rayyan, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a chamada de Renato Veiga, que se transferiu para os suíços do Basileia, depois de ter jogado nos alemães do Augsburgo por empréstimo do Sporting.

A equipa das 'quinas' vai concentrar-se na segunda-feira, em Arcos de Valdevez, para preparar o seu primeiro jogo no Grupo G, no qual apenas se estreia agora por ter disputado a fase final do Euro2023, no qual foi eliminado nos quartos de final, pela Inglaterra, que viria a sagrar-se campeã continental.

O agrupamento é liderado pela Bielorrússia e por Andorra, ambas com três pontos em três jogos, Grécia e Ilhas Faroé contam um ponto, no único jogo disputado, enquanto Portugal e Croácia ainda não jogaram.

A seleção portuguesa estreia-se frente a Andorra, na sexta-feira, em Paços de Ferreira, defrontando, quatro dias depois, a Bielorrússia, na Arménia, devido à guerra na Ucrânia.

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Samuel Soares (Benfica), João Carvalho (Sporting Braga) e Gonçalo Ribeiro (FC Porto).

- Defesas: Renato Veiga (Basileia, Sui), Tomás Araújo (Benfica), Eduardo Quaresma (Sporting), Tiago Santos (Lille, Fra), Leonardo Buta (Gil Vicente) e Rafael Rodrigues (Benfica).

- Médios: Dário Essugo (Sporting), Vasco Sousa (FC Porto), Paulo Bernardo (Celtic, Esc), Bernardo Folha (FC Porto), Mateus Fernandes (Estoril Praia), João Neves (Benfica), João Marques (Estoril Praia) e Rodrigo Gomes (Estoril Praia).

- Avançados: Henrique Araújo (Famalicão), Tiago Tomás (Wolfsburgo, Ale), Fábio Silva (Wolverhampton, Ing), Diego Moreira (Lyon, Fra), Pedro Santos (Benfica) e Carlos Borges (Ajax, Hol).