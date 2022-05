Rodrigo Conceição chamado aos Sub-21

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O extremo Rodrigo Conceição foi chamado aos trabalhos da seleção portuguesa de sub-21 para render o avançado Gonçalo Borges, que testou positivo à covid-19, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol no seu site oficial.

Conceição passou a última temporada no Moreirense por empréstimo do FC Porto e junta-se ao seu irmão Francisco, também dos 'dragões', nas opções do selecionador Rui Jorge.

Depois de dois dias de folga, a seleção de sub-21 concentrou-se hoje numa unidade hoteleira de Oeiras e tem um treino agendado para as 18:00, na Cidade do Futebol. No mesmo local, minutos antes, um jogador ainda a designar irá falar à comunicação social em conferência de imprensa.

Portugal prepara os últimos três jogos da fase de qualificação para o Euro2023, que vai decorrer na Geórgia e na Roménia.

Na despedida do Grupo 4, a seleção nacional defronta a Bielorrússia em 4 de junho, em campo neutro, na Arménia, seguindo-se um duelo com o Liechtenstein, em Vaduz, em 7, e com a Grécia, em 11, em Barcelos.

Portugal lidera o agrupamento com 19 pontos, mais dois que a Grécia, segundo classificado com mais um jogo e principal rival na luta pela qualificação para o próximo Europeu.