Romeu Almeida e ausência de Rui Jorge: «Vamos continuar a fazer o que temos feito com normalidade»

O treinador Romeu Almeida afirmou esta quinta-feira que a seleção de futebol de sub-21 "está tranquila e sabe o que tem para fazer" frente ao Chipre, apesar da ausência do selecionador Rui Jorge, que testou positivo ao novo coronavírus.

"O grupo está tranquilo e sabe o que tem para fazer. Vamos continuar a fazer o que temos feito com normalidade", disse Romeu Almeida, que vai assumir a liderança da equipa na ausência de Rui Jorge nos próximos dois encontros de qualificação para o Euro2023, ambos frente a Chipre.

O primeiro duelo com os cipriotas está agendado para sexta-feira, em Larnaca, e o segundo será em 16 de novembro, em Faro.

"Esperamos um jogo difícil. O Chipre tem uma boa equipa, com jogadores tecnicistas. Vamos tentar mostrar a nossa qualidade, conquistar os três pontos e dar mais um passo rumo ao nosso objetivo", referiu Romeu Almeida, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

Na quarta-feira, o organismo federativo informou que Rui Jorge teve um teste com resultado positivo ao novo coronavírus e vai falhar os dois jogos de qualificação para o Euro'2023, com Chipre.

O teste positivo de Rui Jorge obrigou à realização de testes rápidos ao novo coronavírus a todos os elementos da comitiva nacional, "não tendo sido detetado mais nenhum caso de infeção", acrescentou a federação.

Portugal comanda o grupo D, com nove pontos em três jogos, seguido da Grécia, com oito, em quatro partidas, Chipre e Islândia, com sete e quatro pontos, respetivamente, também com três jogos disputados.

Bielorrússia, com três pontos (quatro jogos), e Liechtenstein, sem qualquer ponto (cinco jogos), ocupam as últimas posições, como quinto e sextos classificados.