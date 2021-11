Romeu Almeida: «Poderíamos ter tido mais qualidade no segundo tempo»

Romeu Almeida dedicou o triunfo da Seleção Nacional de Sub-21 em Chipre a Rui Jorge, que falhou o encontro depois de ter testado positivo à Covid-19. No final da partida, o treinador-adjunto da equipa das Quinas lamentou o facto de Portugal não ter marcado mais golos, principalmente no segundo tempo."Em primeiro lugar, o grupo quer dedicar a vitória ao Rui [Jorge]. É o nosso líder e tem-nos guiado nesta caminhada. Tivemos momentos bons na pressão, recuperámos muitas bolas. O golo surgiu assim e podíamos ter feito mais golos assim na 2.ª parte. Houve alguns momentos em que não tivemos tanta bola, mas acima de tudo foi uma boa vitória. Penso que poderíamos ter tido mais qualidade no segundo tempo", começou por dizer ao Canal 11."É sempre bom marcar em qualquer momento, mas fazer o 1-0 cedo faz com que eles corram mais riscos a partir daí.Podíamos ter feito o segundo, mas não o fizemos. Com 1-0 no marcador é sempre perigoso, porque num lance fortuito o adversário pode fazer um golo. Foi uma vitória justa, gostei dos primeiros 30 minutos.""Foi positivo, mas acima de tudo acho que devem sentir um enorme orgulho a representar Portugal. Estão ambos de parabéns.""Agora vamos digerir a vitória e falar também com o Rui [Jorge]. Depois vamos debruçar-nos sobre o jogo nos próximos dias", concluiu.