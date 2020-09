Rúben Vinagre garante equipa focada: «Estamos preocupados em vencer os jogos»

O futebolista Rúben Vinagre assegurou esta terça-feira que a mentalidade vencedora da Seleção Nacional de sub-21 não se alterou com a paragem competitiva, devido à covid-19, e quer somar seis pontos nos próximo dois jogos de apuramento para o Europeu2021.

A Seleção Nacional de sub-21 retoma o apuramento para o Europeu2021 com uma jornada dupla frente ao Chipre, na sexta-feira, em Larnaca, e à Bielorrússia, no dia 8 de setembro, em Oeiras, e Rúben Vinagre acredita na conquista de seis pontos.

"Portugal é uma equipa apenas preocupada com o seu trabalho e nós estamos preocupados em vencer os jogos e o que vier depois não importa. O que importa, neste momento, é ganhar os jogos", disse Rúben Vinagre, aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal ocupa a segunda posição do Grupo 7, com nove pontos, a três dos Países Baixos, líderes invictos. A Bielorrússia segue na terceira posição, com oito pontos, e a Noruega na quarta, com sete, embora ambas as seleções tenham mais um jogo.

Entre os comandados de Rui Jorge, há cinco jogadores que se podem estrear como internacionais sub-21 e Rúben Vinagre, de 21 anos, considera que a concorrência é saudável e beneficia o grupo.

"Haver competição, e com bons jogadores, é sempre positivo. Obriga-nos a trabalhar mais, a querer mais, por isso é sempre positivo o aparecimento de bons jogadores. É ótimo para o país e para as seleções", adiantou o jogador do Wolverhampton.

Antes de chegar à concentração da seleção, o defesa esquerdo apostou no descanso ativo para manter a forma.

"Venho de um curto período de férias e estive sempre a trabalhar, também em contacto com as pessoas do meu clube [Wolverhampton] para estar bem quando aqui chegasse", disse.

Já habituado aos jogos sem público, Rúben Vinagre acredita que os sub-21 se vão adaptar bem ao 'novo normal' no futebol.

"O ser humano adapta-se consoante as circunstâncias. Penso que me consegui adaptar bem em Inglaterra, por isso aqui irá acontecer o mesmo. É um impacto diferente, muda muito o jogo. Nós precisamos do público, gostamos de ver os estádios cheios, mas enquanto tiver de ser assim, temos de conseguir lidar com estas situações", concluiu.

Esta terça-feira, o selecionador Rui Jorge teve todos os jogadores à sua disposição e sem limitações no treino matinal. Para o fim da tarde, está agendada nova sessão de preparação.

A qualificação para o Europeu2021, a decorrer até novembro, sofreu alterações devido à pandemia de covid-19, tendo sido anulado o play-off. Apuram-se, para além dos anfitriões Eslovénia e Hungria, os primeiros classificados dos nove grupos e os cinco melhores segundos.

A primeira fase do Euro2021 terá quatro grupos com quatro equipas e vai realizar-se entre os dias 24 e 31 de março de 2021. Passam à fase a eliminar, a decorrer entre 31 de maio e 6 de junho de 2021, os dois primeiros de cada grupo.

O encontro no Chipre será disputado sexta-feira, na cidade de Larnaca, pelas 19h00 locais (17:00 em Lisboa) e a receção à Bielorrússia a 8 de setembro, na Cidade do Futebol, decorrerá às 17h30. Portugal venceu por 2-0 na Bielorrússia.