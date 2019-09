Rúben Vinagre: «Somos uma equipa com muita qualidade e talento»

O jogador da seleção sub-21 Rúben Vinagre mostrou-se esta terça-feira agradado com a qualidade dos jogadores que compõem a equipa liderada por Rui Jorge. Antes do primeiro jogo de Portugal (quinta-feira, às 20h45) a contar para a fase de qualificação para o Euro sub-21, frente a Gibraltar, o jovem defesa que atua no Wolverhampton não se alongou nos comentários ao adversário da equipa das quinas, tendo não só falado do seu futuro na seleção como também elogiado as qualidades dos jogadores portugueses que foram convocados.: Juntámo-nos ontem e ainda não falámos muito sobre o adversário. Não há um adversário ideal e temos é de começar da melhor forma.: É sempre bom estar a jogar no clube porque é isso que nos traz à Seleção. Tem sido bom para mim e também para a Seleção.: O objetivo de todos é estar cada vez mais perto da Seleção AA, mas neste momento estou focado nos sub-21 e em ganhar estes dois jogos.: Somos uma equipa com muita qualidade e talento. Acredito que muitos jogadores poderão chegar a um nível muito elevado. Somos um grupo e a idade pouco importa. O que importa é que temos qualidade para cá estar. É uma nova fase, uma nova equipa.