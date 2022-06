Rui Jorge: «Acreditamos que vamos dominar a maior parte do jogo»

Rui Jorge fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo de Portugal com a Bielorrússia, marcado para amanhã a partir das 14 horas, na Academia da FIFA em Yerevan, na Arménia. O selecionador nacional de Sub-21 assumiu acreditar que a equipa das Quinas vai controlar a partida mas deixou um alerta."Esperamos uma Bielorrússia em 5x3x2 e acreditamos que vamos dominar a maior parte do jogo. Teremos sempre de ter algum cuidado nos ataques rápidos e bolas paradas da equipa adversária", começou por dizer Rui Jorge na conferência de imprensa."Não ligo à questão do favoritismo. Ligo ao trabalho que temos de fazer, ao estudo que temos de fazer das equipas adversárias, à forma como nos devemos apresentar. No fim, poderemos dizer se estivemos ou não ao nível para ganhar. Acho que temos disputado todo o apuramento de uma forma muito correta e muito boa. Espero continuar assim", apontou, antes de ser questionado sobre os pontos fortes da seleção portuguesa."A qualidade dos nossos jogadores em termos individuais e a forma como a põem ao serviço da equipa; o pensamento coletivo que têm; a simplicidade que, apesar de toda a sua qualidade, conseguem meter no jogo. Tudo isso faz com que a nossa equipa seja atrativa e que proporciona normalmente bons espetáculos", destacou.Recorde-se que Portugal lidera o grupo D com 19 pontos, mais dois do que a Grécia, segunda classificada com mais um jogo disputado, a três jornadas do fim da fase de apuramento para o Europeu de 2023.