Rui Jorge: «Alguns jogadores passam de jantar descansados a ser figuras principais do restaurante»

Rui Jorge divulgou a lista de convocados da Seleção Sub-21 para o jogo com a Bielorrússia, marcado para 6 de setembro às 19 horas no Estádio José Gomes (Amadora).





Mudança de ciclo





Estamos hoje numa realidade muito melhor. É incomparável, o patamar em que nos encontramos hoje, em termos de colocação e jogadores, o nível em que estão a jogar. É superior ao que tivemos no passado. Outra coisa é desejarmos que tenham mais minutos. A nível de Sub-21, também sabemos que é aquele período e local em que alguns jogadores são menos conhecidos do público em geral e é o espaço em que começam a ter visibilidade diferente. Alguns deles passam de jantar descansados para depois passarem a ser figuras principais do restaurante. É isso que vamos tentar fazer.O que gostamos é que a seleção saia o mais reforçada possível e da melhor forma possível. Não queremos colocar carimbo num jogador a dizer que foi sub-21 e depois internacional A. O Gonçalo Inácio vai à equipa principal sem passar nos Sub-21. Por nós, muito satisfeitos com isso. Não queremos carimbar ninguém. Mostram-se semanalmente ao selecionador nacional. Se este espaço servir para os dar a conhecer. O carimbo que queremos colocar aqui, vir cá e ser uma vez ou duas internacional. O Palhinha não passou por este espaço, mas fico contente. A minha satisfação é a mesma para ambos.Está a jogar e muito bem no FC Porto. Vem para iniciar como lateral direito, mas dependendo das necessidades... Sei que faz muito bem como avançado sobre o lado esquerdo ou lado direito. Tem grande capacidade, mas a principal é lateral-direito.Uma equipa em claro que com mudança de ciclo, tal como nós. Do que observamos, eles dividiram a estrutura inicial, num 3x5x2 e 3x4x3. Independentemente disso, acredito que vamos e temos capacidade de ter domínio sobre o jogo. Que joguemos mais sobre o meio-campo adversário. O que é diferente nesta altura? O ritmo deles será necessariamente diferente do nosso. Sei que fizeram baixar dois jogadores que estiveram na seleção principal. Sei que vamos construir um grupo de qualidade. Espero que possamos proporcionar bons espetáculos.