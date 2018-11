Rui Jorge anuncia convocados e deixa alerta: «É necessário merecer o apuramento»

O selecionador de futebol sub-21, Rui Jorge, considerou esta quinta-feira que Portugal tem de demonstrar frente à Polónia, no playoff de acesso à fase final do Euro'2019, que merece estar entre os melhores."Seria importante para eles [jogadores] estarem presentes numa fase final, mas para lá estar é necessário merecer. Nesta altura ainda não conseguimos", afirmou Rui Jorge, justificando: "É fácil falar em qualidade e geração, mas temos de o provar, de o demonstrar, e temos dois jogos para isso".Para o duplo confronto com os polacos, o selecionador reconhece as qualidades do adversário, porém lembrou não poderia esperar um acessível nesta altura. "A Polónia é uma equipa bastante sólida. Nos 10 jogos de qualificação não perdeu nenhum, defende mais baixo, mas não deixa de ser bastante perigosa no contra-ataque. Também é forte nas bolas paradas com jogadores altos", elogiou.Sobre a inclusão Gedson Fernandes, que foi chamado à seleção principal em convocatórias anteriores, Rui Jorge afirmou que jogadores como o médio do Benfica são uma opção quando não entram nas contas dos 'AA'. "A prioridade é sempre para a equipa principal. A nossas escolhas recaem sobre aqueles que, no momento, não foram opção para o míster Fernando Santos. É mais um jogador que nos vai ajudar e não tenho nenhuma dúvida quanto a isso", esclareceu.A seleção portuguesa de sub-21 desloca-se à Polónia em 16 de novembro e recebe a seleção polaca quatro dias depois em Chaves. O primeiro duelo será no Estádio Ernst Pohl, em Zabrze, às 17:00 (horas de Lisboa), e o jogo decisivo da eliminatória será à mesma hora no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Trás-os-Montes.: João Virgínia (Everton, Ing), Joel Pereira (Vitória de Setúbal) e Diogo Costa (FC Porto): Diogo Leite (FC Porto), Fernando Fonseca (FC Porto), Francisco Ferreira (Benfica), Ivanildo Fernandes (Moreirense), Jorge Fernandes (Tondela), Pedro Amaral (Benfica) e Yuri Ribeiro (Benfica).: André Horta (Los Angeles FC, EUA), Gedson Fernandes (Benfica), João Carvalho (Nottingham Forest, Ing), João Félix (Benfica), Pereira Lage (Clermont Foot, Fra), Pêpê (Vitória de Setúbal), Stephen Eustaquio (Desportivo de Chaves) e Bruno Costa (FC Porto).: Diogo Gonçalves (Nottingham Forest, Ing), Diogo Jota (Wolverhampton, Ing), Rafael Leão (Lille, Fra), Heriberto Tavares (Moreirense) e João Filipe (Benfica).