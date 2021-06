Rui Jorge aponta à próxima final

Portugal perdeu pela terceira vez uma final de um Campeonato da Europa sub-21 – a segunda com Rui Jorge – mas, apesar de a desilusão ser o sentimento predominante, a ambição também está lá em cima, tal como o selecionador nacional deixou claro na chegada a Lisboa.

“Temos de continuar a trabalhar e pensar no futuro. Já seria muito bom atingir uma terceira final, e se conseguir logo pensaremos na conquista do título”, começou por dizer, no Aeroporto Humberto Delgado, o técnico, que tem contrato com a Federação Portuguesa de Futebol até 2024. Para esse futuro Rui Jorge já não vai contar com a geração de 1999 que foi campeã europeia de sub-17 e sub-19. Ficou a faltar o título em sub-21 para a história ser perfeita, mas o técnico, de 48 anos, salienta que estes jovens têm de esquecer o momento de tristeza, porque pela frente está uma tarefa bem complicada.

“Não se podem ficar por uma final de um Europeu sub-21 no currículo. Têm de trabalhar mais, continuar a demonstrar a qualidade para poderem sonhar com outros voos”, referiu, acrescentando: “Há muita qualidade lá em cima [Seleção principal]! Não é a mesma coisa ser internacional sub-17, sub-19, sub-21 ou A. A peneira vai estreitando e só os melhores subsistem.”

Por fim, o técnico foi questionado sobre que expectativas tem sobre Pote e Nuno Mendes, jogadores que não estiveram nos sub-21 por terem sido chamados por Fernando Santos. A resposta foi simples: “Nenhuma... Não sei com que intenção o míster os chamou. Ele é que poderá dizer como podem ajudar.”