Rui Jorge após goleada à Bielorrússia: «Pedi um comportamento ligeiramente diferente na 2.ª parte»

Rui Jorge mostrou-se naturalmente satisfeito após a goleada da seleção portuguesa de sub-21 diante da Bielorrússia, que permite à equipa das quinas assumir a liderança à condição do Grupo G, no apuramento para o Euro'2025 da categoria."Foi uma 1.ª parte muito boa em termos de agressividade ofensiva e defensiva. Estivemos muito bem defensivamente e isso permitiu ter boa qualidade ofensiva. A 2.ª parte foi diferente com o 4-0 ao intervalo. Não temos muito tempo para treinar. Na 2.ª parte optei por pedir aos jogadores um comportamento ligeiramente diferente, ou seja, serenar o jogo. Vão existir momentos no futuro onde vamos ter de ter segurança maior, correndo um menor risco. Disse para aproveitarem o jogo, para que a equipa proporcione outros momentos de jogo", começou por referir o selecionador nacional sub-21 ao Canal 11."Substituições ao intervalo para gerir? Nesse momento não, era mesmo porque os jogadores têm estado muito bem. O Rodrigo [Gomes] estava ansioso por jogar, tem uma enorme qualidade e sabemos o que pode trazer. Deu-lhes oportunidade de se exibirem. Sabemos o que podemos contar com João Neves e Dário [Essugo] teve oportunidade para se mostrar. Foi uma 2.ª parte com gestão, mas não deixamos de ter bons momentos e foi um bom jogo", acrescentou.Convidado a fazer comparação entre a qualidade de Bielorrússia e Andorra, Rui Jorge foi taxativo. "Tem mais qualidade do que Andorra, mas não são equipas da nossa qualiadade. Temos outra qualidade, mas temos de o mostrar constantemente. Sabemos da qualidade que temos mas há que demontrá-la. Há apuramentos que se perdem em jogos como este", lembrou, olhando depois ao registo português em dois jogos nesta fase de qualificação."Resultados também me deixam satisfeito, mas eram equipas que estavam ao nosso alcance. Estou contente pelo que passamos em estágio. Pequenos princípios que sentimos que os jogadores vão ouvindo e vão assimilando. Foi um bom estágio e estão todos de parabéns, mesmo quem não jogou. Tiveram um comportamento excelente e estou muito satisfeito", concluiu.