Rui Jorge confiante: «Acredito que poderemos seguir na senda do que temos vindo a fazer»

A Seleção Nacional sub-21 está prester a dar o primeiro passo na sua jornada em busca da qualificação para o Europeu 2023. Com um grupo recheado de novos jogadores - apenas sete da lista de convocados estiveram na última edição da competição - Portugal vai defrontar a Bielorrúsia esta segunda-feira. Rui Jorge, o selecionador do escalão sub-21 desde 2010, acredita num bom desempenho na estreia.





Na Cidade do Futebol, antes do último treino visando o jogo de amanhã, Rui Jorge avaliou o primeiro oponente e afirmou o que espera dos seus comandados. "É um adversário que acabou de fazer um bom jogo contra a Islândia, uma partida com muito ritmo e que nos poderá criar alguns problemas com a profundidade no jogo que apresenta e com jogadores rápidos. Nas bolas paradas também teremos de estar bem, senão podemos passar dissabores. Espero que possamos ter o controlo do jogo, fazer uma boa atuação e passar a maior parte do tempo no meio-campo adversário", pontuou o selecionador.Rui Jorge também revelou ter assistido os últimos jogos da Bielorrúsia, estando ciente das formações que podem apresentar. "Neste jogo com a Islândia optaram pelo 4-3-3, com dois pivôs defensivos, mas não sei se isso poderá ser uma solução. Na realidade, passaram pelos dois sistemas nos particulares que fizeram antes. Creio que estamos preparados para as duas situações, mas só durante o encontro é que vamos perceber como se vão apresentar e quão bem nos conseguimos sair".Acerca dos seus jogadores, não poupou elogios ao dizer que, ao convocar jogadores "para quem a bola não tem o mínimo segredo e que conseguem pensar o jogo, tudo se torna mais fácil". E, mesmo com uma mudança geracional em curso, o selecionador pensa que há condições de continuar em alto nível. "Acredito que poderemos seguir na senda do que temos vindo a fazer, apresentar a qualidade que temos apresentado, porque é a nossa forma de trabalhar, e que os jogadores que temos à disposição têm essa capacidade", concluiu.Os últimos dois encontros entre Portugal e Bielorrúsia ocorreram justamente na fase de qualificação anterior, para o Europeu de 2021, com a formação lusitana a conquistar um triunfo forasteiro (2-0) e uma vitória em solo português (3-0).