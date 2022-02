Rui Jorge dá nome a estádio em Gaia

Rui Jorge, selecionador nacional sub-21, vai dar o nome ao Campo de Santiago, casa do Oliveira do Douro.Com a mudança dos oliveirenses para o novo recinto, a autarquia de Gaia resolveu homenagear, assim, o antigo internacional português que viveu perto do antigo campo. O evento está marcado para amanhã, às 10h45, e contará com a presença do técnico.