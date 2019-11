Rui Jorge destaca importância do triunfo na Noruega

O selecionador de futebol sub-21, Rui Jorge, assumiu esta terça-feira a importância do triunfo por 3-2 na Noruega, com o conjunto das quinas a jogar uma hora em inferioridade numérica no desafio de apuramento para o Euro'2021.

"Fizemos uma excelente partida. Iniciámos muito bem o jogo e enquanto houve igualdade numérica, fomos plenamente dominadores. Estivemos bem em todas as partes do encontro", elogiou, ao Canal 11.

Fábio Vieira (dois minutos), Jota (20') e Florentino (78') apontaram os tentos da formação lusa, que jogou reduzida a 10 desde os 29', por expulsão do capitão Diogo Queirós, enquanto Thorstvedt (83', de penálti) e Larson (90') faturaram para os locais.

"Após a expulsão foi bastante difícil, mas conseguimos manter a organização e acabámos por vencer o jogo. Obviamente, nos últimos minutos, e até por haver algum cansaço e a maior quantidade de noruegueses na frente, isso criou-nos muitas dificuldades. Mas conseguimos três pontos muito importantes", realçou.

Na classificação do grupo 7, Portugal segue em segundo, com nove pontos (quatro jogos), contra 12 da líder Holanda (quatro), sete da Noruega (cinco), cinco da Bielorrússia (quatro), quatro de Chipre (cinco) e nenhum de Gibraltar (quatro).

"Neste grupo há três equipas acima da média, Portugal, Holanda e Noruega. Qualquer uma destas pode retirar pontos às outras. É evidente que o jogo com a Holanda em casa vai ser importante, até na luta pelo primeiro lugar", reconheceu, sobre o desafio de março, após a receção ao Chipre.

Em casa do maior adversário, Portugal perdeu por 4-2 em outubro.

Entretanto, Rui Jorge realçou a importância de a sua equipa fazer "boas exibições", confiando num "entrosamento e crescimento maiores" que virão com o tempo, de um grupo com "mescla de jogadores dos 18 aos 21 anos".

"Vamos solidificar a forma de jogar, mantendo a inteligência como um dos fatores principais da equipa. (...) Hoje tivemos grande postura tática dos jogadores. Tem a ver com o conhecimento de jogo deles, que deverá ser mais consistente ao longo do tempo. Deram excelente demonstração dessa valia tática", congratulou-se.

A fase final do Europeu de 2021 realiza-se de 9 a 26 de junho, na Hungria e Eslovénia, com 16 seleções, os dois anfitriões, os vencedores dos nove grupos, o melhor segundo e ainda os quatro vencedores dos play-offs entre os restantes segundos.