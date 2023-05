Rui Jorge e a chamada de João Neves: «Tem demonstrado estar à altura de patamares muito grandes»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Neves integra a convocatória de Rui Jorge para o Europeu de sub-21 e o selecionador explicou por que chamou o jovem médio do Benfica."Falamos de jogadores de qualidade, que estão em patamares de exigência muito grandes. E ele demonstrado estar à altura desse patamar no Benfica. Como tal, em função das suas prestações, está aqui. É um jogador que conhecemos há algum tempo, nesta altura entendemos que é bom ele estar connosco", explicou o técnico.O selecionador foi também, convidado a comentar as palavras que Roberto Martínez, que considerou ser importante os jovens jogadores como João Neves não queimarem etapas. "Acredito que ele tem nesta altura capacidade para jogar na Seleção de sub-21. Está num contexto muito interessante, de alto nível. Mas não é fácil entrar na Seleção de sub-21, quanto mais na Seleção principal... Temos de tomar decisões, todos os jogadores devem encarar isto como um privilégio e não como uma obrigação ou um direito adquirido. Que usufrua dele e dê o seu melhor rendimento."