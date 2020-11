Rui Jorge e a questão que 'baralha' sempre: «Ninguém é titular indiscutível»

Faz 10 anos que foi anunciado como treinador nacional de sub-21. Espera receber como prenda o lugar do grupo? Não é habitual esta longevidade e é um percurso de que me orgulho. Temos feito por merecer. Sistematicamente sentimo-nos motivados. O trabalho será igual até sair. Contribuir positivamente para elevar o futebol.





Ter três jogos não é o mais frequente, é mais daquilo que encontramos nas fases finais, não será algo novo. É a realidade e vamos preparar-nos para isso. A gestão será feita de forma natural e em função do que sentimos dos jogadores.Não haverá mudanças grandes. São jogos para vencer, se vencermos esses dois sabemos que o apuramento esta garantido. Procuraremos chegar ao primeiro lugar, mas para isso teremos de chegar ao último com essa possibilidade. Não vai mudar em nada a nossa postura.O grupo é diverso e com experiências diversas. Uma das coisas que mais digo aqui sobre a profissão que eles escolheram é de provar constantemente que têm qualidade. Aqui só sobrevivem e só passam para o próximo patamar os melhores.Essa questão do titular indiscutível baralha-me sempre. Há jogadores que jogam sempre, o que não quer dizer que possam não jogar o próximo. Há um lote em quem eu confio e que chamo para estar presente nestes momentos, a partir daí qualquer um pode ser titular. Ninguém tem o lugar garantido. Têm de estar preparados para jogar ou para não ser opção. São as opções do treinador e podem estar certas ou erradas. Ninguém é titular indiscutível. Estar nos sub-21 é um privilégio e não um direito.Todos os que aqui estão são jogadores portugueses e de enorme qualidade. Temos de nos sentir satisfeitos com a qualidade dos jogadores que chegam a este patamar.Invocam um bom futuro para os treinadores porque acreditam neles e com certeza que vão consegui-lo.