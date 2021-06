Rui Jorge e as meias-finais contra Espanha: «Tiago Tomás no onze? É uma possibilidade...»

Rui Jorge admite que o embate contra a Itália (5-3) obrigou a um "esforço grande" por parte da Seleção Nacional sub-21, pelo que abre a porta a mudanças no onze para o embate das meias-finais do Europeu da categoria, diante da Espanha, em especial no meio-campo e no ataque.





Começando pelo miolo, o treinador revela que a disponibilidade de Daniel Bragança, que foi titular frente aos italianos, ainda não está completamente esclarecida. "Estamos a um dia do jogo, o Daniel Bragança sofreu um ligeiro toque, tenho que ver como vai recuperar mas à partida não haverá problema e até amanhã vamos decidir quem vai jogar", frisou, em conferência de imprensa.Instado porsobre a hipótese de lançar Tiago Tomás no ataque à profundidade, Rui Jorge admite que é "uma possibilidade". "O ataque à profundidade é uma das boas características do Tiago, mas vamos ver".Em relação ao adversário, reina a "expectativa", pelo facto de serem duas equipas com estilos de jogo semelhantes. "Vemos os nossos números e vemos que somos sistematicamente dominantes em termos de posse de bola, como eles o são. Alguém vai ter de levar a melhor nesse sentido. Ambas a equipas estarão nesta fase da época desgastadas, mas motivadas. A Espanha tem registos muito bons, vai ser interessante ver como as equipas se vão bater. Sofreram nos quartos-de-final um golo, de penálti, contra a Croácia, o ultimo tinha sido em 2019, também de penálti. É muito tempo sem sofrer golos. Por outro lado, nós marcamos golos sistematicamente, fruto da nossa forma de jogar, desde 2016 marcamos em todos os jogos. Vai ser muito interessante, um jogo tremendo e bom de se ver", sublinha.A terminar, Rui Jorge deixa um outro dado à atenção dos portugueses: "Com a vitória sobre a Itália, acabámos de fazer a 11ª vitória consecutiva em jogos oficiais, igualámos o que fizemos em 2015 com a equipa que foi à final do Europeu, o melhor resultado de sempre de uma equipa de sub-21 portuguesa. Não gosto de fazer comparações entre gerações, porque temos de o provar sistematicamente. Esta equipa tem-no feito e é isso que vai querer continuar a fazer", rematou.