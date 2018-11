Rui Jorge: «É excelente vencer fora e não termos sofrido golos»

Rui Jorge ficou satisfeito pela, resultado que coloca Portugal em vantagem no playoff de apuramento para o Euro 2019. O selecionador refere, ainda assim, que é um resultado perigoso para a segunda mão."É excelente vencer fora e não termos sofrido golos. Estamos satisfeitos com o resultado que obtivemos. Acho que fomos seguros e, em muitos momentos, revelámos a consistência que nos tem faltado no passado.Foi um jogo dentro daquilo que perspetivámos, com exceção de alguns momentos da segunda parte, em que a Polónia foi um pouco mais pressionante. Nessa altura, poderíamos ter aproveitado uma ou outra situação de contra-ataque. Tivemos de sofrer um pouco para sair daqui com a vantagem.A Polónia tem um estilo de jogo perigoso. Com esta sensação de falso domínio que temos, eles rapidamente podem marcar em contra-ataque. Quando se comete um erro, a Polónia costuma penalizar as equipas. A forma e a ideia de jogo está lá. Poderão correr mais riscos, mas não é fácil alterar completamente", disse.