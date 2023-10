Rui Jorge e o Portugal-Grécia: «Espero um bom espectáculo de futebol»

A seleção Sub-21 de Portugal está no último dia de preparação para o encontro com a Grécia, em Guimarães, já nesta terça-feira, adversário que Rui Jorge considera "de um nível superior" às que enfrentou anteriormente para a qualificação para o Euro'2025, fazendo um paralelo com o que Tomás Araújo disse momentos antes, na antevisão."A equipa é de um nível superior, como o Tomás referiu. [A Grécia] é uma equipa muito agressiva, com bola principalmente, porque tem um jogo muito direto, que procura profundidade, e acredito que pode ser um jogo muito partido, mais do que normalmente aquilo que encontramos noutros encontros. Conseguem colocar muita gente à frente, também. Acho que vai ser um bom espectáculo do futebol", atirou o selecionador da equipa das Quinas, que está a estagiar em Arcos de Valdevez."Temos todos os jogadores disponíveis. Em relação ao onze, não deve estar completamente fechado, porque vamos ter agora o treino. Mas basicamente, estando todos os jogadores disponíveis, ficamos numa boa posição para conquistar a vitória amanhã e isso é que é o mais importante.""Mais dificuldades acredito que sim. Mas também acredito que, se estivermos no nosso melhor, conseguiremos trazer uma vitória do jogo. Acredito que, se colocarmos toda a nossa qualidade e superioridade em campo, seremos superiores à Grécia. É preciso mantermos a agressividades que tivemos nos jogos anteriores. Sermos mais serenos com bola e mais precisos do que fomos nos jogos anteriores. Estaremos em boas condições para conseguir uma vitoria.""Sim, os jogadores têm correspondido sempre bem em termos de jogo. Sempre que são chamados à responsabilidade, têm dito presente, e é a principal medida para que tenhamos sucesso durante os jogos.""Não só a capacidade deles, mas isso facilita muito. Ter bons jogadores facilita e muito o meu trabalho, sem dúvida alguma. E quando eu falo em bons jogadores, falo em jogadores com boas características, que percebem o jogo e têm grande capacidade de dedicação.""Não, há muitos pontos em disputa, não é de forma nenhuma decisivo. Será um bom passo, porque houve uma perda de pontos da Croácia e da Grécia, e nós gostamos de só ter vitórias. Aliás, acho que todos nós gostamos de ter só vitórias e voltamos sempre à estaca zero. Há que fazer aquilo que sempre treinamos para fazer em jogo aquilo que nós nos propomos a fazer.""Isso é uma forma de dizer. Quando os jogadores falam nisso tem a ver com a atitude que têm em campo. Tem a ver com a agressividade, dedicação e foco que colocam em campo desde o primeiro minuto, acho que é nesse sentido. É isso resolver o jogo cedo. Essa atitude e forma de estar é que nos possibilita chegar ao golo. Mas mesmo marcando, não estamos perto da vitória ou não ganhamos o jogo logo de seguida, por isso é subjacente, e a ideia é essa. Entrar concentrados, muito determinados e colocar os princípios que nos regem.""Não sei. Isso será sempre uma decisão do nosso selecionador, e nós vemos sempre com bons olhos a passagem deles para um patamar superior."Os Sub-21 portugueses enfrentam a Grécia, nesta terça-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, às 19h00.