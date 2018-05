Continuar a ler

"Sabemos que é, com certeza, um dos principais candidatos, pela experiência dos seus jogadores e da qualidade do seu treinador. Espero um bom jogo e um bom teste para perceber onde nos situamos, à procura daquilo que queremos encontrar numa fase final", começou por referir Rui Jorge, em conferência de imprensa.O selecionador salientou mesmo que a Itália vai ser a equipa mais forte que esta "geração" de jovens portugueses já defrontou e que se estivesse no mesmo grupo de Portugal seria o favorito.Falando dos seus jogadores em concreto, Rui Jorge reconheceu que depois desta partida existirá muita "indefinição" em torno do futuro e explicou: "[Os jogadores] vão entrar no período de férias. Haverá uma indefinição dos locais onde irão jogar, indefinições no momento deles e do clube. São incógnitas em termos futuros. Podem existir aqui fatores que alteram a lógica que se vive aqui neste momento.Ainda sobre os 23 convocados, as estreias foram seis , que pretende ver em ação e, principalmente, para se entrosarem num espaço "exigente e difícil"."Temos aqui jogadores que estão pela primeira vez neste espaço, tendo a possibilidade de os termos mais próximos, conhecerem o grupo e este patamar de exigência e dificuldade, para ficarem mais confortáveis no futuro", comentou.O jogo particular entre a seleção portuguesa de futebol de sub-21 e a congénere da Itália, anfitriã do próximo Europeu, está marcado para sexta-feira, às 17h30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.