Rui Jorge: «Excelente resultado contra uma grandíssima equipa»

Portugal continua no encalce da Holanda para conseguir o 1.º lugar do grupo no apuramento para o Europeu de Sub-21. Depois de mais um triunfo, uma goleada (4-1) diante da Noruega, Rui Jorge salientou a importância do resultado perante um adversário com muita qualidade.





"Entrámos e conseguimos dois golos nas duas primeiras oportunidades. Mas sofremos durante a 1.ª parte porque não tivemos bola. Sabíamos que podia acontecer contra esta equipa, mas penso que fomos relativamente seguros a defender. Tínhamos o jogo controlado. Depois contra o vento era difícil começar a construir e estávamos sujeitos a perdas que podiam prejudicar-nos. Conseguimos um excelente resultado contra uma grandíssima equipa", afirmou o selecionador em declarações ao Canal.Acho que não haver facilitismos é o normal. Não creio que a equipa facilite onde quer que seja. Temos uma derrota num fantástico jogo com uma Holanda muito forte. De resto temos mantido um percurso limpo e difícil. Vamos procurar continuar e chegar ao jogo coma Holanda para poder discutir o 1.º lugar."Tem sido um padrão dos sub-21, pelo menos nos últimos anos. Essa vocação e tendência que permite fazer golos em quase todos os jogos. Resta-nos em termos defensivos tentar manter a baliza a zeros. Temos capacidade para fazer golos, muitas vezes mais do que um"