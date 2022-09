Rui Jorge garante estreia de jogadores frente à Geórgia: «Equipa será um pouco diferente da habitual»

O selecionador nacional de futebol de sub-21, Rui Jorge, prevê apresentar no encontro de preparação frente à Geórgia, no sábado, uma equipa diferente do habitual, em que estão garantidas várias estreias pela formação das quinas.

"A equipa vai ser um bocadinho diferente daquilo a que normalmente estamos habituados", disse hoje o técnico nacional, na conferência de imprensa de antevisão da partida de preparação, na Covilhã, para o Campeonato da Europa a decorrer em 2023 na Geórgia e na Roménia.

Segundo Rui Jorge, que chamou para o estágio sete novos jogadores, "vão existir, com certeza", estreias na equipa, possivelmente no onze inicial.

"Poderemos utilizar um sistema na primeira e outro na segunda parte, com duas equipas diferentes. Ainda não está totalmente fechado. Eu e a minha equipa técnica ainda estamos a ultimar a forma como o vamos fazer, mas pode ser uma solução: jogar 45 minutos cada grupo", adiantou o selecionador.

Rui Jorge antevê que a Geórgia, seleção de um dos países anfitriões da fase final da competição, pode originar alguma dificuldade no primeiro momento de construção, ao apresentar-se como uma equipa compacta, "que à partida defenderá num 4x4x2 clássico", e nas transições, mas salientou que o grupo trabalhou para ultrapassar esses obstáculos.

Embora tenha realçado ter pela frente um adversário que Portugal poderá encontrar na fase final, e que "tem tido alguns bons resultados contra equipas de referência", a principal preocupação manifestada pelo treinador é pôr em prática "a ideia de jogo" dos sub-21 e "tentar superar algumas tarefas dentro do jogo".

Rui Jorge aludiu aos novos defesas convocados, que "não se conhecem propriamente bem uns aos outros", e a prioridade é a equipa focar-se na sua forma de jogar.

"Claro que é contra um adversário de uma fase final, claro que nem todos estão habituados a jogar juntos, mas, se tivermos conseguido que o pensamento se tenha tornado comum, com a inteligência deles, e com a capacidade técnica deles, acho que podemos ter bons momentos no jogo", antecipou o selecionador.

O técnico nacional enfatizou a vontade de "proporcionar um bom espetáculo" e garantiu que o grupo vai "estar à altura" no que toca à "entrega e determinação".

Rui Jorge frisou que a convocatória para o estágio na Covilhã foi feita "numa perspetiva futura", para dar a oportunidade de ter a experiência nos sub-21 a jogadores "que estão a fazer por merecê-lo há algum tempo".

"Aproveitamos este jogo para que possam ter um bocadinho essa visibilidade e para nós os conhecermos melhor a outros níveis. Têm demonstrado, pelos treinos, que fizemos a opção correta", acrescentou o treinador.

Rui Jorge referiu estar a uma "grande distância" da fase final, para a qual conta com jogadores que ficaram de fora.

"Há jogadores que não estão aqui, que fizeram todo o trajeto de apuramento e com os quais nós, obviamente, contamos. Claro que muitos dos que aqui estão acredito que farão parte da convocatória final. Ainda estamos a uma grande distância, isto é uma profissão de rendimento que tem de ser mostrado constantemente. Eles vão fazê-lo, nós vamos esperar e escolheremos no momento certo os jogadores para essa fase final", vincou o selecionador.

O guarda-redes André Gomes, os defesas António Silva, André Amaro, Bernardo Vital, Costinha e Leonardo Lelo e o médio Samuel Costa são as caras novas no conjunto orientado por Rui Jorge.

Depois de na sessão de quinta-feira não ter podido contar com Vasco Sousa, médio que treinou condicionado, devido a uma mialgia da coxa esquerda, hoje Rui Jorge já contou com todo o grupo no treino realizado no Complexo Desportivo da Covilhã.

Portugal defronta a Geórgia em jogo particular a disputar no sábado, no Estádio Santos Pinto (17:00), na Covilhã, e a receita de bilheteira reverte para os Guardiões da Serra da Estrela, com o intuito de mitigar a devastação provocada pelos incêndios em agosto.

A lotação para o encontro de preparação das 'esperanças' lusas já está esgotada.