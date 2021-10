Rui Jorge: «Islandeses são tradicionalmente fortes em casa e hoje demostraram-no»

Rui Jorge destacou a qualidade que Portugal mostrou na 2.ª parte, após a vitória na Islândia, e o facto de a seleção islandesa ser tradicionalmente forte em casa.





"Jogo de carácter, atitude e qualidade na 2.ª parte. Não conseguimos fazer isso na primeira parte, mas acho que na segunda estivemos melhor em termos do que podemos fazer. É difícil contrariar quando existe este jogo direto da parte do adversário. Tiveram duas oportunidades, nós também e acaba por ser um resultado bom para nós. É difícil jogar aqui. Nos últimos dois anos, ninguém marcou mais do que dois golos aqui e vieram cá seleções de Itália e França. Tradicionalmente [os islandeses] são fortes em casa e hoje demostraram-no. Puseram-nos à prova em vários sentidos", começou por dizer o selecionador nacional de Sub-21 ao Canal 11, ele que não quis revelar o que disse aos jogadores ao intervalo."Nada de especial. Tivemos situações em que algum controlo estava a ser feito no nosso meio-campo e não rodámos para o jogo como podíamos, apesar da pressão. Não saindo dessas oportunidades, depois o jogo pode ficar mais perigoso no nosso meio-campo. Penso que melhorámos isso e na segurança com bolo. Foi um jogo emotivo e que fez bem a todos", concluiu.