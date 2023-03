Rui Jorge: «Não gostei da 1.ª parte, fomos pouco intensos»

Portugal fechou a preparação para o Europeu Sub-21 com um triunfo por 3-0 frente à Noruega. Apesar disso, Rui Jorge não era um treinador totalmente satisfeito no final do encontro.

"Não gostei da 1.ª parte, fomos pouco intensos, não circulámos rapidamente a bola e tivemos um jogo pouco entusiasmante, o que não é comum nesta equipa. Na 2.ª parte apresentámos um ritmo e uma intensidade diferentes e, mesmo que nem sempre tenhamos estado no melhor nível, foi bem melhor do que a 1.ª parte. Acredito na qualidade do jogo, mas não sem intensidade. Gosto de uma intencionalidade ofensiva que só conseguimos com intensidade. Isso não funcionou na 1.ª parte, mas acredito que amanhã já seria diferente. Foi mais uma questão de atitude", começou por referir.

Rui Jorge deixou ainda uma palavra para os jogadores que não marcaram presença nesta convocatória: "Continuem a trabalhar bem nos clubes. Claro que a maior parte da convocatória final estará aqui, ainda que outros que ficaram de fora podem facilmente estar dentro porque também fazem parte do grupo. Gostei do empenho dos jogadores no estágio, com exceção em parte deste jogo, e os jogadores têm de mostrar sistematicamente que merecem estar neste espaço. Fizeram-no e estou agradado, mesmo com situações menos boas para eles, como alguns jogadores que não jogaram em alguns jogos. Mesmo assim, mantiveram um comportamento correto".

O técnico concluiu dando ênfase ao facto de a prioridade ser sempre a seleção principal. "A partir do momento que um jogador seja escolha de cima, não entrará nas nossas escolhas. A prioridade é a seleção principal, se forem chamados para lá não irão ao Europeu. No entanto, isto é o costume e, se isto acontecer, abrir-se-á espaço para outros", rematou.