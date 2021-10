Rui Jorge: «Não há comparação possível na qualidade»

O selecionador Rui Jorge foi ágil a dar corpo à obrigatoriedade de somar os três pontos na receção ao Liechtenstein, mas também a dirigir um alerta para o espírito de compromisso que a partida vai exigir aos sub-21 portugueses em função da esperada atitude comedida do adversário.

“Não há comparação possível no que à qualidade dos jogadores diz respeito mas isso não quer dizer que Portugal não possa ter um comportamento pior na forma como encara o jogo. Se esse compromisso estiver presente acredito que conseguiremos ser superiores de uma forma natural”, começou por referir Rui Jorge, convicto na sagacidade do seu coletivo: “Neste tipo de jogos é normal que exista muita aglomeração de jogadores junto à área do adversário e várias quebras de ritmo. Isso coloca mais dificuldades, pelo que interessa-nos fazer o nosso jogo, que passa por desenvolver um futebol simples e rápido para encontrar os espaços necessários.”

Disponibilidade total em busca do entrosamento necessário mediante uma versatilidade tática que Rui Jorge diz ser compatível com a “inteligência e capacidade dos internacionais portugueses”.

“É sempre melhor vencer por muitos golos, mas a mim satisfazia-me jogar bem, mostrar qualidade, ganhar e não cair no individualismo habitual perante equipas que defendem muito próximas da área e onde o espaço é pouco. Nestes contextos muitas vezes o jogo não é tão fluído e bonito, pelo que pretendo uma busca pela intensidade para tornar o jogo interessante”, defendeu o selecionador.