Rui Jorge: «O Chipre não é do nível de Portugal mas não podemos pensar que está ganho»

A Seleção Nacional Sub-21 regressa à competição esta sexta-feira, frente ao Chipre, em jogo da fase de qualificação para o Campeonato da Europa Eslovénia/Hungria em 2021.





"O Chipre não é do nível de Portugal em termos da qualidade dos seus jogadores, mas isso não invalida que tenhamos de estar no nosso melhor para conseguir vencer o jogo. É uma regra no futebol. Não podemos pensar que o jogo está ganho e acho, inclusive, que teremos dificuldades no último terço [do campo] pela aglomeração [de jogadores] que normalmente eles fazem. Têm muita gente próxima da baliza. Nós teremos de ter a arte e a qualidade para ultrapassar isso", afirmou o selecionador Nacional, Rui Jorge na antevisão do encontro."Teremos de ter uma circulação [de bola] muito rápida para tentar encontrar espaços livres onde é difícil existirem. Quando se colocam 8 jogadores atrás da linha da bola numa zona próxima da baliza não existem muitos espaços livres – teremos de os encontrar. Teremos de perceber que se não o fizermos imediatamente, tem de ser um jogo de paciência também. Paciência não implica não querer, desde o primeiro minuto, conseguir o golo. Implica manter a calma se ele não aparecer. É isso que vamos procurar ter. É importante ter uma dinâmica ofensiva que nos permita criar situações de golo e finalizar", referiu ainda o técnico.Questionado sobre o regresso à competição dos sub-21, Rui Jorge foi taxativo: "A sensação de voltar aos jogos internacionais é boa. Tínhamos saudades de competir. Chegou a hora, o momento do qual nós gostamos e estamos preparados para isso."O Chipre-Portugal disputa-se sexta-feira, às 17h00, no AEK Arena, em Larnaca.