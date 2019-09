Rui Jorge pede "irreverência" e "inteligência" para superar Bielorrússia

O selecionador português de futebol sub-21, Rui Jorge, disse esta segunda-feira que os seus jogadores vão ter de mostrar "irreverência" e "inteligência" para vencerem a Bielorrússia, em jogo de apuramento para o Europeu de 2021."A irreverência, a qualidade que têm com bola e a inteligência no jogo serão sempre essas as nossas características. Nunca vamos poder fugir muito a isso, é essa é a nossa forma de jogar", referiu Rui Jorge, na conferência de imprensa de antevisão ao segundo desafio de Portugal no grupo 7.Depois do fácil triunfo frente a Gibraltar (4-0), o treinador de sub-21 frisou, em declarações publicadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que pretende ver um conjunto luso "eletrizante e organizado para alcançar um bom resultado" na terça-feira.Ainda sobre o anterior adversário, Rui Jorge afirmou não ter dúvidas de que os bielorrussos são "bem mais fortes", alertando para o seu "jogo direto e capacidade física"."É uma seleção que aposta no jogo direto, simples. Para além disso, tem alguma capacidade física. Tivemos oportunidade de ver o jogo [da Bielorrússia] com Gibraltar e, muito mais do que valorizar os golos, identificámos a forma de jogar e as características", explicou.Para além de Gibraltar e Bielorrússia, a formação das 'quinas' vai enfrentar as seleções da Holanda, Noruega e Chipre no grupo 7 da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021, a disputar na Eslovénia e Hungria.Na terça feira, Portugal defronta a Bielorrússia, em Minsk, pelas 18:00 (hora de Lisboa).