Rui Jorge promove 17 novidades na convocatória dos Sub-21

O selecionador português de sub-21, Rui Jorge, assumiu esta quinta-feira a ambição de começar a vencer na qualificação para o Europeu de 2021 da categoria, frente a Gibraltar e Bielorrússia, e de formar uma geração de sucesso."Estamos numa mudança de ciclo, em que poucos jogadores se mantêm e os que chegam devem procurar mostra a sua qualidade para ascender a patamares superiores. Vamos tentar o apuramento para a fase final do Europeu, sabemos da dificuldade, mas queremos mostrar a qualidade dos nossos jogadores para os valorizar e continuar a deixar uma boa imagem, como tem acontecidos nos últimos anos", disse Rui Jorge, que promoveu 17 novidades entre os 23 convocados.Sobre os jovens talentos que Portugal tem revelado, muitos deles depois de trabalharem com Rui Jorge, o treinador assumiu que atualmente tem muito mais matéria-prima disponível."A realidade hoje é completamente diferente. A mudança nos quadros competitivos permite um crescimento dos jogadores de forma diferente. É inequívoca a maior oferta que temos de jogadores a atuar em patamares superiores", relevou o selecionador.Portugal defronta Gibraltar, na quarta-feira, em Alverca, e Bielorrússia, no dia 10 de setembro, em Zhodino, nas duas primeiras partidas desta fase de apuramento e Rui Jorge admitiu que são dois adversários com menos qualidade do que a formação lusa."São duas equipas de valor distinto: Gibraltar de um nível mais baixo do que Portugal, mas que respeitaremos, e a Bielorrússia uma formação mais equilibrada mas que não é tida como cabeça de série", resumiu o técnico, antevendo que a formação das 'quinas' "terá de medir forças com equipas bem mais fortes se quer subir a outros patamares".Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Reading, Ing) e Luís Maximiano (Sporting).: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Mouscron, Bel), Nuno Tavares (Benfica), Pedro Pereira (Bristol, Ing), Rúben Vinagre (Wolverhampton, Ing), Thierry Correia (Sporting), Tiago Djaló (Lille, Fra) e Tomás Esteves (FC Porto).: Daniel Bragança (Estoril Praia), Domingos Quina (Watford, Ing), Filipe Soares (Moreirense), Florentino (Benfica), Miguel Luís (Sporting), Nuno Santos (Benfica) e Romário Baró (FC Porto).: Dany Mota (Juventus, Ita), Trincão (Sporting de Braga), Jota (Benfica), Pedro Neto (Wolverhampton, Ing) e Rafael Leão (AC Milan, Ita).