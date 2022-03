Rui Jorge promove três estreias na convocatória dos sub-21

Rui Jorge divulgou esta quinta-feira a convocatória para os jogos com a Islândia e a Grécia, de qualificação para o Euro'2023 de sub-21.O selecionador nacional chamou 23 jogadores, com destaque para Samuel Soares (Benfica), José Carlos (Varzim) e Fábio Carvalho (Fulham), que fazem a sua estreia neste escalão.Portugal recebe a Islândia a 25 de março, no Portimão Estádio, às 20h15, deslocando-se à Grécia quatro dias depois, a 29 de março, para defrontar a equipa helénica em Tripoli, numa partida marcada para as 17h00 (hora de Portugal Continental).Celton Biai (V. Guimarães), Samuel Soares (Benfica) e Gonçalo Tabuaço (Estrela).Eduardo Quaresma (Tondela), Alexandre Penetra (Famalicão), João Mário (FC Porto), Nuno Tavares (Arsenal), Tiago Djaló (Lille) e Tomás Tavares (Basileia).Afonso Sousa (Belenenses SAD), André Almeida (V. Guimarães), Fábio Vieira (FC Porto), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Tondela), Vítor Ferreira (FC Porto), José Carlos (Varzim) e Fábio Carvalho (Fulham).Fábio Silva (Wolverhampton), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto), Henrique Araújo (Benfica) e Vítor Oliveira (Sp. Braga).