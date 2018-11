Rui Jorge quer vencer e não sofrer golos na Polónia

O selecionador português de futebol sub-21, Rui Jorge, disse esta quinta-feira que pretende "não sofrer golos fora de casa" e vencer na primeira mão do playoff de acesso ao Euro'2019, na visita à Polónia.Segundo o técnico, "é sempre bom não sofrer golos fora de casa em eliminatórias destas", mas o objetivo principal é ganhar. "Vamos procurar vencer o jogo. Claro que estaremos mais perto de o conseguir se não sofrermos golos. Entramos sempre com esse objetivo", atirou o selecionador, que espera uma "tarefa dura".Para o jogo de sexta-feira, em Zabrze, Rui Jorge espera "uma Polónia a defender numa zona mais baixa", sem assumir tanto o controlo do jogo e a criar perigo "através das suas transições".Ainda assim, alertou para o perigo ofensivo dos polacos, que marcaram em todos os jogos de qualificação, com particular atenção para as bolas paradas, mas confia no "crescimento natural" que tem sentido nos jogadores da equipa das quinas. "Eles vão evoluindo e ficando mais adultos em termos de jogo. Com o tempo, isso reflete-se sempre", acrescentou.Portugal procura chegar à fase final do campeonato da Europa de sub-21, precisando do playoff após terminar em segundo o Grupo 8 de apuramento, com 22 pontos. A seleção portuguesa de sub-21 joga na Polónia na sexta-feira e recebe a seleção polaca quatro dias depois, em Chaves.O primeiro duelo será no Estádio Ernst Pohl, em Zabrze, às 17 horas (horas de Lisboa), e o segundo confronto será à mesma hora, no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves.