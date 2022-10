Rui Jorge reage ao sorteio do Euro Sub-21: «É difícil escolher um adversário ideal»

A seleção Sub-21 de Portugal ficou esta terça-feira a saber que Geórgia, Bélgica e Holanda vão ser os adversários na fase final do Euro'2023 da categoria, que decorrerá na Geórgia e na Roménia. Rui Jorge esteve presente na cerimónia, que se realizou na Roménia, e abordou a sorte portuguesa na competição."Como já várias vezes, não gosto de comentar sorteios sem conhecer a qualidade destas equipas. É uma avaliação muito superficial e baseada em pouco conhecimento. Tradicionalmente é algo que dá para comentar alguma coisa, mas não é o mais correto. Sabemos que, e são dados claros, duas seleções foram vencedoras do grupo, com Portugal somos três. Nenhuma perdeu, a contar connosco. Temos a Geórgia, contra o qual já jogámos e conhecemos melhor. Não há muito a dizer. É difícil escolher. Os que estão nas fases finais é porque têm mérito e como tal teremos de estar preparados", começou por referir o Selecionador Nacional de Sub-21 ao Canal 11.Já sobre o facto de Bélgica e Holanda terem sofrido apenas dois e três golos respetivamente na fase de qualificação para a prova, Rui Jorge foi taxativo."São avaliações muito superficiais. É verdade que os números são esses, mas os adversários e a qualidade são diferentes dos da qualificação. Não queria entrar por aí, deixaria para depois de analisar as equipas. Podemos falar mais em concreto das suas mais valias e debilidades", frisou, para reforçar a ideia."Não conheço, em termos de jogo, a maior parte delas. Não vi jogar e não podia escolher [um adversário ideal]. Nós não gostamos de o fazer. Procuramos jogos competitivos e com equipas de qualidade. Gostamos das fases finais por isso. São grupos de equipas que permitem aos jogadores mostrarem a sua qualidade contra equipas de maior valor. Também gostamos muito de competir a este nível", vincou.Confrontado com o facto de sentir alguma malapata por Portugal ter chegado a duas finais da competição e nunca ter vencido, Rui Jorge foi claro. "Pesa mais falar em malapata quando atingimos duas finais com tantas equipas com qualidade, do que não ter vencido. Queremos estar presentes pelas dificuldades dos jogos. O jogadores podem competir a um nível extremamente elevado. Se mantivermos o nível nas fases finais é sempre bom. Há ausência do título, mas nunca houve ausência de mostrar o nível do jogador português, do comportamento, da paixão pelo jogo e do compromisso em representar o país. Isso nunca faltou e espero que nunca falte", concluiu.