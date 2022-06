Rui Jorge "satisfeito" após goleada à Bielorrússia: «Jogo veio ao encontro do que esperávamos»

Rui Jorge mostrou-se satisfeito após a goleada de Portugal sobre a Bielorrússia (5-1) deste sábado, que deixa a Seleção Nacional muito perto da qualificação direta para o Euro'2023 em sub-21."O jogo veio ao encontro do que estávamos à espera. Domínio territorial [de Portugal], grande parte do jogo foi disputado no meio-campo adversário. Podíamos ter tido maior controlo. Apesar de tudo, na primeira parte criámos outras situações que podiam ter dado um resultado mais dilatado e mais tranquilidade. Ainda assim, satisfeito pela entrega. O tempo não estava fácil, mas o relvado estava muito bom. Por vezes, quando a qualidade não está presente, há dificuldades que se podem refletir no resultado final, mas se não estivermos perto da perfeição será muito difícil lutarmos contra as outras equipas. E é aqui que temos de começar a pensar nisso, apesar de aqui provavelmente não nos causar tanto dano. [Lesão de Fábio Vieira?] Não faço ideia como está. Sei que levou uma pancada no pé, que vai fazer os exames normais, mas rapidamente teremos informações", explicou o selecionador nacional.Gonçalo Ramos, autor de um dos golos da equipa das quinas, frisou que a equipa vai continuar com a mesma mentalidade vencedora. "Sabíamos que íamos estar por cima e que era preciso controlar o jogo. Mesmo não estando no nosso melhor na primeira parte, conseguimos dar a volta na segunda. [Forma?] Acho que é um bom indicador. Os jogos que aí vem? É ganhar os dois e continuar a trabalhar".Já o lateral Rafael Rodrigues mostrou-se muito satisfeito pela estreia na Seleção e agradeceu a oportunidade a Rui Jorge. "Sabíamos que era uma equipa que ia procurar muitas transições, precisávamos de estar atentos. Sabíamos que íamos ter mais bola. Fico muito feliz [pela estreia], é um espaço onde sempre desejei estar. O mister deu-me oportunidade de jogar e tentei aproveitar ao máximo. Não pensamos só nesta vitória. Pensamos nesta e nos próximos dois jogos, para os levarmos de vencidos e conseguirmos o apuramento", rematou.