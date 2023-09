Rui Jorge: «Se não sentisse os jogadores entusiasmados não os queria aqui»

A Seleção Nacional de Sub-21 deverá privilegiar a sua qualidade coletiva para vencer Andorra, defendeu esta quinta-feira o selecionador Rui Jorge, que quer evitar a ansiedade por uma eventual demora a chegar ao golo.

Do jogo com a Inglaterra, dos quartos de final do Euro'2023 (derrota por 1-0), sobram oito jogadores nos 23 eleitos agora chamados por Rui Jorge para o duplo embate com Andorra e Bielorrússia, o primeiro já na sexta-feira, do grupo G da qualificação para o Euro'2025.

Na conferência de imprensa de antevisão, no Estádio Municipal de Arcos de Valdevez, o treinador admitiu que a maioria, por conhecer melhor as suas ideias, deverá ser titular na sexta-feira.

"A qualidade todos têm, mas estamos a falar de três treinos, o de hoje será o quarto, e para uma equipa funcionar às vezes tem que haver este pensamento comum. Podemos resolver sempre um jogo pela qualidade individual, é mais fácil ter a qualidade individual e o coletivo a funcionar", disse Rui Jorge.

Sobre o adversário de sexta-feira, uma equipa "organizada, à partida num 4x4x2 clássico e bastante agressiva", o treinador disse que o maior perigo pode advir da "ansiedade em não conseguir marcar num jogo em que, teoricamente, Portugal tem que ganhar".

"Isso é sempre um perigo, muitas vezes estas equipas de ranking inferior tentam jogar o menos possível e é preciso alguma calma, saber lidar com a sensação de ver o tempo passar e os golos poderem não aparecer, isso muitas vezes perturba, esperemos que não seja o caso", disse.

Andorra já fez três jogos neste grupo e ainda não perdeu, somando três pontos relativos a empates com a Bielorrússia (0-0, fora, e 1-1, em casa) e Ilhas Faroé (2-2, fora).

O selecionador disse-se algo surpreendido pela organização e agressividade de Andorra, considerando mesmo a sua seleção como "a mais difícil" das do "último pote" que Portugal vai enfrentar nos últimos anos.

Preparar uma nova geração de sub-21 é um trabalho que já vem do "ano anterior" pelo que a integração dos mais novos "torna-se mais simples", referiu.

"Claro que esta é uma fase inicial e não estarão a 100% dentro do que é a ideia de jogo, mas para lá caminhamos", disse o técnico.

Rui Jorge frisou que "cada treinador tem as suas ideias", mas há "um princípio comum" nas seleções e algumas das "ideias mais básicas" do técnico passam pelo "altruísmo da equipa, na velocidade da circulação de bola, pela paixão e o gozo" que mostrem em jogo.

Rui Jorge garantiu ainda sentir os jogadores entusiasmados por estarem nos Sub-21.

"Se não os sentisse, não os queria aqui. Quero aqui gente que tenha esse gosto, essa vontade e entusiasmo de representar Portugal a este nível", disse.

Este vai ser o primeiro jogo de Portugal no grupo G da qualificação para o Euro'2025, por ter disputado a fase final do Euro2023, em junho e julho deste ano, no qual foi eliminado nos quartos-de-final pela Inglaterra, que viria a sagrar-se campeã europeia.

O agrupamento é liderado pela Bielorrússia e por Andorra, ambas com três pontos em três jogos, Grécia e Ilhas Faroé contam um ponto, no único jogo disputado, enquanto Portugal e Croácia ainda não jogaram.

Portugal e Andorra defrontam-se a partir das 17H30 de sexta-feira, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, jogo que será arbitrado pelo holandês Jochem Kamphuis.

Na quarta-feira, Portugal joga com a Bielorrússia, na Arménia.