Rui Jorge sobre António Silva: «Não há muito a dizer da qualidade dele...»

António Silva foi chamado por Fernando Santos para estar no Mundial'2022, depois de ter alinhado apenas 45 minutos ao serviço dos sub-21 já esta temporada. Após anunciar os eleitos para o duplo particular contra Rep. Checa e Japão , Rui Jorge, selecionador dos sub-21, abordou a chamada do central do Benfica à seleção principal."O António, por escolha do nosso selecionador principal, está noutro patamar, que é onde o nosso selecionador entende que deve estar. A partir desse momento, não há muito a dizer da qualidade dele que não ateste a presença nos AA", comentou o técnico