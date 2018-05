Continuar a ler

"O resultado acaba por ser bom, mas não era o mais importante. Tivemos alguma sorte na primeira parte, não estávamos a conseguir jogar bem e conseguimos uma vantagem de dois golos. Fomos poucos seguros, sentimos sempre dificuldades em ter a bola com segurança. Precisamos de melhorar isso, defensivamente estivemos bem. A segunda parte teve mais gente nova que estão pela primeira vez neste espaço contra jogadores de 'Serie' A italiana, com outras rotinas. Tínhamos quatro gerações aqui a jogar, de 1996 e 1999. São jogadores de qualidade, independentemente do ano de nascimento. Vemos potencial, são jogadores que achamos que podem o futuro do futebol português. Resta continuarem a mostrar o potencial que têm nos seus clubes.""Gostei da forma como se entregaram nestes quatro dias de treino e esta disposição é sempre boa para mim, para ver quem quer estar neste espaço. A escolha aqui é difícil quando há qualidade.""Cometeram erros que não são normais nas equipas italianas, talvez fruto das experiências que tentaram fazer. A qualidade na fase final é muito muito alta. Nem uma nem outra hoje estariam preparadas para disputar esta fase. Temos que merecer lá chegar, ainda não chegámos e o processo não acabou. Temos que demonstrar que temos qualidade."