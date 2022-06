Rui Jorge vai cumprir o jogo 100 pelos sub-21 portugueses

Tal como Fernando Santos , Rui Jorge vai cumprir o jogo 100 pela seleção que dirige. O técnico português, de 49 anos, irá sentar-se no banco pela centésima vez ante a Grécia, no sábado, em Barcelos.Rui Jorge foi anunciado pela Federação Portuguesa de Futebol a 19 de novembro de 2010, sucedendo no cargo a Oceano Cruz.Soma 72 vitórias, 15 empates e 12 derrotas pela equipa das quinas e já qualificou Portugal para quatro fases finais do Europeu sub-21: 2015, 2017, 2021 e 2023. Em 2015 e 2021, atingiu a final da prova, acabando como finalista vencido.Rui Jorge conta ainda cinco jogos nos Jogos Olímpicos de 2016.