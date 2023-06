Samuel Costa: «Preparamos o jogo como se a Geórgia fosse a melhor seleção do Mundo»

Com a máxima seriedade! É desta forma que Samuel Costa aborda a estreia de Portugal no Europeu sub-21, marcada para o próximo dia 21, contra a seleção anfitriã. "Estamos preparados para a melhor Geórgia. É um adversário tão bom como os outros do grupo. Preparamos o jogo como se a Geórgia fosse a melhor seleção do Mundo, porque fazemo-lo com a maior seriedade possível", referiu.

O médio do Almería destacou ainda que o grupo comandado por Rui Jorge tem a noção que a margem de erro no torneio será reduzida, ainda para mais tendo pela frente Bélgica, Holanda e um dos anfitriões da prova. "Sabemos que a nossa margem de erro vai ser muito pequena. Como equipa, temos de cuidar de todos os detalhes e tentar ser o mais perfeitos possível. Sabemos que o erro pode acontecer, mas este grupo trabalha todos os dias para que não aconteça. Para já, a Holanda e a Bélgica não estão na nossa cabeça, apenas a Geórgia", realçou.

Questionado sobre o facto de se anteverem jogos muito renhidos, nomeadamente frente a Bélgica e Holanda, Samu concordou, muito devido ao equilíbrio que se perspetiva entre as três seleções, que acabaram invictas na fase de apuramento e com as melhores defesas.



Conceição limitado e Fábio Vieira volta



No derradeiro treino antes da folga de hoje, Francisco Conceição continuou a treinar condicionado. Por outro lado, deu-se ontem o regresso de Fábio Vieira a Portugal. O médio do Arsenal deverá juntar-se aos companheiros já amanhã, no regresso ao trabalho dos sub-21 na Cidade do Futebol, depois de um curto período de ausência. Recorde-se que a convocatória final terá de ser entregue oficialmente à UEFA com o nome dos 23 eleitos até amanhã.