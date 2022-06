Samuel Soares antevê duelo com o Liechtenstein: «Vamos ser sinceros, não estão ao nosso nível»

Samuel Soares, guarda-redes português que este sábado se estreou pela Seleção Nacional de sub-21 na goleada frente à Bielorrússia (5-1) , garantiu, em declarações ao Canal 11, que a vitória aumentou os níveis de confiança para os dois jogos - frente a Liechtenstein e Grécia - que restam na qualificação para o Euro'2023."[Estreia?] Senti-me bem, é uma oportunidade que quero agradecer a todos os misters e a todos os que me ajudaram a consegui-la. Quero agradecer também aos meus colegas, que me receberam bem desde que aqui cheguei, integraram-me no grupo. Isso torna as coisas mais fáceis", começou por dizer o guardião, antes de afirmar que a vitória aumentou os níveis de confiança."Sabíamos que tínhamos de ganhar e queremos também ganhar o próximo jogo. Independentemente do resultado ter sido positivo ontem, queremos mais um positivo a seguir, sempre a pensar na vitória".Questionado acerca do desafio que se avizinha, a deslocação a Vaduz para defrontar o Liechtenstein (7 de junho), Samuel Soares frisou ser necessário "manter os níveis de concentração". "Não é uma equipa mais fácil, mas não está ao nosso nível, vamos ser sinceros. Vamos entrar em campo com exigência e sem olhar para o resultado do passado [n.d.r.: vitória de Portugal por 11-0 em Vizela]. Ficámos contentes com a vitória de ontem, mas sem muita euforia. Faltam dois jogos e temos de manter os níveis de concentração".No treino desta manhã em Yerevan, Arménia, Rui Jorge não pode contar com Nuno Tavares, que continua a recuperar de uma mialgia na coxa direita, e Fábio Vieira, que contraiu no jogo com a Bielorrússia um traumatismo no pé direito.