Seleção sub-21 já concentrada para jogos com Liechtenstein e Islândia

A Seleção Nacional de Sub-21 concentrou-se este domingo em Guimarães, para iniciar a preparação para os dois próximos jogos de qualificação para o Euro'2023, frente ao Liechtenstein e à Islândia.

Três dos jogadores convocados, Gonçalo Ramos, do Benfica, Tomás Tavares, dos suíços do Basileia, e Tiago Djaló, dos franceses do Lille, não se apresentaram na concentração, estando devidamente autorizados a fazê-lo na segunda-feira.

A equipa das Quinas realiza o primeiro treino do estágio na segunda-feira, a partir das 17 horas, num dos relvados da unidade hoteleira onde a comitiva nacional está instalada, estando prevista uma conferência de imprensa, a iniciar-se meia hora antes, com um dos jogadores convocados.